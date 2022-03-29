Синоптик Позднякова рассказала о продолжительности осадков в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, как долго в Москве будут идти снег и дождь.

«Снег у нас будет идти совершенно точно до 2 апреля. Дальше у нас тоже будут осадки. Дождя, во всяком случае в последующие дни, 3—4-го числа, мы не прогнозируем. Если будут приниматься осадки, то это будет смешанная фаза: мокрый снег, может быть, где-то вперемешку с дождём», — цитирует Позднякову сайт «Москва 24».

Кроме того, по словам специалиста, рассчитывать на всплеск весеннего тепла в первой декаде апреля не приходится.

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с «МИР 24» дал прогноз по ситуации с паводками весной в центре европейской части России.