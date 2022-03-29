В России запустили аналог заблокированного Instagram — соцсеть Now

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На территории России запустили аналог заблокированного на территории государства Instagram* — социальную сеть Now. За первые часы бета-тестирования в ней зарегистрировались более 10 тыс. пользователей.
В России запустили аналог заблокированного Instagram — соцсеть Now
  • Gettyimages.ru
  • © apichon_tee

«В Now за семь часов зарегистрировались более 10 тыс. пользователей. В пике было 2 тыс. запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за тёплые слова и поддержку», — говорится в официальном Telegram-канале соцсети.

Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов анонсировал запуск ещё одного российского аналога Instagram с привычным для всех функционалом «Россграм».

Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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