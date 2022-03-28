В МЧС предупредили о похолодании до -11 °С в Ленобласти 29 марта

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Во вторник, 29 марта, в Ленинградской области прогнозируется облачная погода.
В МЧС предупредили о похолодании до -11 °С в Ленобласти 29 марта
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на МЧС.

В ночное время ожидается усиление восточного ветра до 7—12 м/с, днём — до 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, местами -11 °С. Днём прогнозируется 0...-5 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.

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