Кинокритик Москвитин высказался об итогах премии «Оскар»

Кинокритик Егор Москвитин высказался об итогах премии «Оскар».

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что победа фильма «CODA: ребёнок глухих родителей» — это победа гуманизма.

Как отметил эксперт, это первый в истории фильм, где почти все ведущие артисты — глухие. Также это первая лента, завоевавшая «Оскар», будучи победителем фестиваля независимого кино «Сандэнс».

«А в-третьих, это победа стриминга. И этим стримингом оказался Apple TV, а не Netflix. И это, конечно, забавный исторический факт и начало неких больших перемен», — считает Москвитин.

Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».