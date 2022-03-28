Ветеринар Сиротина дала советы по уходу за питомцами весной
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«Какие препараты лучше подойдут вашему питомцу, нужно обсуждать индивидуально со специалистом. Есть препараты, которые дают внутрь, которые брызгают на холку, которые включаются в розетку, — сейчас очень большой ассортимент», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По словам ветврача, домашних питомцев лучше стерилизовать. Как отметила Сиротина, оптимальный возраст для такой процедуры — семь-девять месяцев.
Ранее ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Игорь Жуков в беседе с «Москвой 24» рассказал, почему домашние животные могут есть несъедобные предметы.