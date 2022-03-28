Ветеринар Сиротина дала советы по уходу за питомцами весной

Ветврач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина дала советы по уходу за питомцами весной.

«Какие препараты лучше подойдут вашему питомцу, нужно обсуждать индивидуально со специалистом. Есть препараты, которые дают внутрь, которые брызгают на холку, которые включаются в розетку, — сейчас очень большой ассортимент», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам ветврача, домашних питомцев лучше стерилизовать. Как отметила Сиротина, оптимальный возраст для такой процедуры — семь-девять месяцев.

Ранее ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Игорь Жуков в беседе с «Москвой 24» рассказал, почему домашние животные могут есть несъедобные предметы.