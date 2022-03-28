Синоптик Позднякова рассказала о самых снежных днях в столичном регионе на этой неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о самых снежных днях в столичном регионе на этой неделе.

«В пятницу и в субботу погоду будет определять южный циклон, ожидается значительное количество осадков в виде снега. Ночи станут немного теплее — в ночь на субботу минимальная температура воздуха будет около -2…-7 °C, дневная — от -2 до +3 °C», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Что касается погоды во вторник, 29 марта, то Позднякова отметила, что существенных изменений по сравнению с понедельником не ожидается: будет ветрено, выпадут осадки.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.