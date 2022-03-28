Мариинский театр представил «Сказку о царе Салтане» в Тихвине

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Мариинский театр представил оперу «Сказка о царе Салтане» в Тихвине Ленинградской области — на родине композитора Николая Римского-Корсакова.
Мариинский театр представил «Сказку о царе Салтане» в Тихвине
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Об этом сообщает kp.ru.

Показы были приурочены к 178-летию со дня рождения композитора.

Фестиваль музыки Римского-Корсакова состоялся в Тихвине во второй раз по инициативе худрука Мариинского театра Валерия Гергиева и администрации Ленобласти.

«Мы очень рады, что уже во второй раз подряд приезжаем в Тихвин — и в 2021 году, и вот сейчас. Конечно, фестиваль должен проходить ежегодно», — заявил Гергиев.

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