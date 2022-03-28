Джейн Кэмпион прокомментировала успех «Власти пса» на «Оскаре»

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Режиссёр Джейн Кэмпион, получившая премию «Оскар» за фильм «Власть пса», прокомментировала успех этой картины.
Джейн Кэмпион прокомментировала успех «Власти пса» на «Оскаре»
  • AP
  • © Chris Pizzello

По словам Кэмпион, она гордится результатом.

«Ведь «Оскара» дали не только потому, что я женщина, а потому, что, наверное, поставила неплохой фильм. А сделать его я не могла без единения с замечательными актёрами — такими, как Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, с превосходным молодым оператором, композитором, художником по костюмам. Да и сам фильм основан на глубоком романе Томаса Сэвиджа», — цитирует режиссёра «Российская газета».

Она также отметила, что в режиссуру было пробиваться нелегко.

«Ведь что такое режиссура — воображение плюс дисциплина. Но воображения у меня было предостаточно», — добавила Кэмпион.

Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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