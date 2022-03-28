Джейн Кэмпион прокомментировала успех «Власти пса» на «Оскаре»

Режиссёр Джейн Кэмпион, получившая премию «Оскар» за фильм «Власть пса», прокомментировала успех этой картины.

По словам Кэмпион, она гордится результатом.

«Ведь «Оскара» дали не только потому, что я женщина, а потому, что, наверное, поставила неплохой фильм. А сделать его я не могла без единения с замечательными актёрами — такими, как Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, с превосходным молодым оператором, композитором, художником по костюмам. Да и сам фильм основан на глубоком романе Томаса Сэвиджа», — цитирует режиссёра «Российская газета».

Она также отметила, что в режиссуру было пробиваться нелегко.

«Ведь что такое режиссура — воображение плюс дисциплина. Но воображения у меня было предостаточно», — добавила Кэмпион.

Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».