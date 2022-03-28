Актриса Джессика Честейн прокомментировала свою премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Глаза Тэмми Фэй».

Как напомнила актриса, впервые она была номинирована в 2012 году за роль в фильме «Цель номер один».

«По сути, с этой картины началась моя карьера. Тогда же у меня возникла мечта сыграть Тэмми Фэй. Мне удалось приобрести права на фильм, но о его постановке я и подумать не могла: не было ни ресурсов, ни компании, которая взялась бы за постановку. Мечта меня не покидала все эти годы, так что «Глаза Тэмми Фэй» — фильм для меня чрезвычайно важный» — цитирует актрису «Российская газета».

По словам Честейн, эта картина напоминает, что все люди хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть, хотят прожить жизнь без страха за свою индивидуальность.

«Хотя чисто профессионально этот фильм был для меня крайне тяжёл (один только грим занимал каждый день около семи часов), но я счастлива, что держу в руках статуэтку «Оскара» именно за эту роль», — добавила актриса.

Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».