Кинокритик Сычёв высказался о результатах «Оскара»

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Кинокритик Сергей Сычёв высказался о результатах премии «Оскар». Он заявил, что итоги практически в 100% случаев совпадают с голосованием соответствующей гильдии.
Кинокритик Сычёв высказался о результатах «Оскара»
  • AP

«То есть, если гильдия даёт награду Джессике Честейн и Уиллу Смиту, значит, они точно получают «Оскар» как лучшие актёры, а если гильдия продюсеров награждает «CODA: Ребёнок глухих родителей», то этот фильм получает «Оскар», потому что «Оскар» за лучший фильм дают продюсеры», — пояснил он в беседе с газетой «Известия».

Как полагает Сычёв, смотреть церемонию бессмысленно, так как можно заранее предположить её итоги.

Ранее режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», в беседе с НСН выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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