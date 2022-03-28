Дирижёр Матвиенко рассказал о творческих планах

Дирижёр Дмитрий Матвиенко рассказал о творческих планах.

В беседе с ФАН он заявил, что не хочет следовать стереотипу и всю жизнь представлять на Западе исключительно русскую музыку.

Как отметил Матвиенко, он намерен максимально расширить репертуар в ближайшие пять-десять лет и включать в него сочинения немецких, итальянских, австрийских, французских композиторов.

«Мы очень тщательно и скрупулёзно подбираем программы. В апреле я впервые буду дирижировать Бергенским симфоническим оркестром, где в программе будут Бах, Мендельсон, Вален и Брамс», — сообщил дирижёр.

Он добавил, что концерты в России — очень важная часть его жизни.

Ранее НСН сообщала, что 15 февраля в музыкальном училище имени Гнесиных состоялся концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов.