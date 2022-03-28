Мультипликатор Бронзит выразил мнение о получившем «Оскар» мультфильме «Стеклоочиститель»

Режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

По словам Бронзита, для многих его коллег «Стеклоочиститель» был аутсайдером, они не рассматривали его как победителя.

«Лучший фильм из пятёрки для меня был «Бестия». Он на голову выше всех», — добавил мультипликатор в беседе с НСН.

Как уточняется в публикации, премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» получила картина испанского режиссёра Альберто Мьельго «Стеклоочиститель».

В числе номинантов в данной категории была и работа россиянина Антона Дьякова «БоксБалет».

Ранее режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар».