Мультипликатор Бронзит выразил мнение о получившем «Оскар» мультфильме «Стеклоочиститель»

Короткая ссылка
Режиссёр-мультипликатор Константин Бронзит, дважды номинант на премию «Оскар», выразил мнение о мультфильме «Стеклоочиститель», который получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Мультипликатор Бронзит выразил мнение о получившем «Оскар» мультфильме «Стеклоочиститель»
  • Gettyimages.ru
  • © Momodu Mansaray

По словам Бронзита, для многих его коллег «Стеклоочиститель» был аутсайдером, они не рассматривали его как победителя.

«Лучший фильм из пятёрки для меня был «Бестия». Он на голову выше всех», — добавил мультипликатор в беседе с НСН.

Как уточняется в публикации, премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» получила картина испанского режиссёра Альберто Мьельго «Стеклоочиститель».

В числе номинантов в данной категории была и работа россиянина Антона Дьякова «БоксБалет».

Ранее режиссёр анимации студии «Петербург» Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360»  прокомментировал своё попадание в число номинантов на премию «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить