Автор номинированного на «Оскар» мультфильма Дьяков прокомментировал итоги конкурса

Российский режиссёр-аниматор, художник и сценарист Антон Дьяков прокомментировал новость о том, что его мультфильм «Боксбалет», номинированный на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», не взял приз.

«У меня не было абсолютно никаких ожиданий. То, что российский независимый мультфильм, нарисованный для нашей публики, для людей, выросших в культуре постсоветского пространства, поняли за океаном и номинировали на «Оскар», да ещё в такой непростой геополитической обстановке, — чудо какое-то! Я получил бешеный отклик от зрителей со всего мира. Как вообще в этой ситуации можно быть расстроенным? Я счастлив!» — сказал мультипликатор в беседе с «Петербургским дневником».

Отмечается, что победителем в конкурсе стал мультфильм «Стеклоочиститель» испанского режиссёра Альберто Мьельго.

«Я, наверное, один из немногих, кто смотрел «Стеклоочиститель», и могу сказать, что мультфильм хороший. Рекомендую всем его посмотреть», — добавил Дьяков.

Ранее Антон Дьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал попадание в число номинантов на премию «Оскар».