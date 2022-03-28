Синоптик Синенков оценил паводковую ситуацию в центре Европейской части России

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Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков дал прогноз по ситуации с паводками весной в центре Европейской части России.
Синоптик Синенков оценил паводковую ситуацию в центре Европейской части России
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Zubkov

Значительных паводков этой весной уже не будет, констатировал специалист в беседе с «МИР 24».

«В предыдущие недели характер погоды способствовал таянию снега, но ночные заморозки тормозили этот процесс. Поэтому не было никаких паводков. По данным измерений уровня воды в Москве-реке в районе Зеленограда, уровень даже ниже средних многолетних значений. Так что проявлений паводков в центре Европейской части России и особенно в Московской области не зафиксировано», — объяснил синоптик.

Он также отметил, что на полях снег уже почти сошёл, его значительные запасы остались только в лесных массивах.

«А с учётом погоды таяние будет незначительным, очень постепенным. И никаких паводковых явлений этой весной ждать уже не следует, несмотря на то что запасов снега было в два раза больше, чем обычно», — заключил Синенков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.

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