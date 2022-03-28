МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Москве в ближайшие часы

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В Москве в ближайшие часы ожидается снег и ветер с порывами до 17 м/с.
МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Москве в ближайшие часы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В период с 14:00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 м/с, гололедица», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Во вторник, 29 марта, ожидается гололедица, местами усиление ветра до 15 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области.

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