МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Москве в ближайшие часы

В Москве в ближайшие часы ожидается снег и ветер с порывами до 17 м/с.

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«В период с 14:00 с сохранением до конца суток 28 марта по городу Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами усиление западного ветра с порывами до 17 м/с, гололедица», — говорится в сообщении столичного главка МЧС. Во вторник, 29 марта, ожидается гололедица, местами усиление ветра до 15 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области.