В МЧС предупредили жителей Тюменской области о ветреной погоде 28 марта

В Тюменской области в понедельник, 28 марта, прогнозируют ветер с порывами до 17 м/с.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Также днём в области местами возможны небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Максимальная температура в понедельник — 0...+5 °С.

В Тюмени синоптики прогнозируют до +3 °С. В течение суток ветер усилится с 5,2 м/с до 6,6 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.