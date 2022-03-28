В МЧС предупредили жителей Тюменской области о ветреной погоде 28 марта

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В Тюменской области в понедельник, 28 марта, прогнозируют ветер с порывами до 17 м/с.
В МЧС предупредили жителей Тюменской области о ветреной погоде 28 марта
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  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Также днём в области местами возможны небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Максимальная температура в понедельник — 0...+5 °С.

В Тюмени синоптики прогнозируют до +3 °С. В течение суток ветер усилится с 5,2 м/с до 6,6 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.

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