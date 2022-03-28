В сети выйдет фильм «Пласт»

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Премьера криминальной драмы «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро состоится 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION.
В сети выйдет фильм «Пласт»
  • © Кадр со съёмок фильма «Пласт»

Сюжет ленты разворачивается вокруг двух друзей — Славы и Жени. Они давно мечтают разбогатеть, но однажды из-за Славы уже упустили хорошую возможность. Герои получают на реализацию партию янтаря. Один из них решает воспользоваться случаем и заработать денег, другой, однако, иначе смотрит на ситуацию. Дружба мужчин оказывается под угрозой.

Режиссёром картины выступил Станислав Сапачёв. Для него «Пласт» — первая полнометражная работа. Его короткометражные ленты участвовали в российских и зарубежных кинофестивалях. В основу нового фильма Сапачёва легла его одноимённая короткометражка. Съёмки проходили в Калининграде и его окрестностях.

Роли в том числе исполнили Сергей Маковецкий, Виктория Богатырёва, Эмила Егорова. Художественный руководитель — Владимир Хотиненко.

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