Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий

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Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Об этом говорится в предупреждениях Министерства дорожного хозяйства и ГИБДД России по региону.
Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий
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  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометеоцентра, днём 28 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах — гололедица (в горах — сильная). Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в распространённом спецобращении министерства к водителям.

В региональном управления ГИБДД также предупредили, что из-за осадков на дорогах повышен риск ДТП.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.

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