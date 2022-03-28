Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий

Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Об этом говорится в предупреждениях Министерства дорожного хозяйства и ГИБДД России по региону.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометеоцентра, днём 28 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах — гололедица (в горах — сильная). Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в распространённом спецобращении министерства к водителям.

В региональном управления ГИБДД также предупредили, что из-за осадков на дорогах повышен риск ДТП.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.