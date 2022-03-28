Мавзолею Ивана Кизмера в Москве присвоили статус объекта культурного наследия
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
По словам главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, мавзолей на Введенском кладбище был построен в середине XIX века.
Его возвели в память об участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Кизмере.
Отмечается, что в будущем объект отреставрируют. Соответствующие работы запланированы на 2022 год.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.