Синоптик Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в Европейской России на текущей неделе
- РИА Новости
По его словам, в течение всей недели в регионе ожидаются осадки в виде снега. В понедельник, 28 марта, в Москве может выпасть до 5 см осадков, уточнил Тишковец.
«Вся неделя будет ненастной, холодной, с температурой чуть выше 0 °С днём и отрицательной (-1...-7 °С) ночью. Весна придёт не раньше второй пятидневки апреля с резким потеплением», — заключил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России к выходным ожидается потепление до +24 °C.