Синоптик Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в Европейской России на текущей неделе

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.
Синоптик Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в Европейской России на текущей неделе
  • РИА Новости

По его словам, в течение всей недели в регионе ожидаются осадки в виде снега. В понедельник, 28 марта, в Москве может выпасть до 5 см осадков, уточнил Тишковец.

«Вся неделя будет ненастной, холодной, с температурой чуть выше 0 °С днём и отрицательной (-1...-7 °С) ночью. Весна придёт не раньше второй пятидневки апреля с резким потеплением», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России к выходным ожидается потепление до +24 °C.

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