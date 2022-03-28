Жителей ХМАО предупредили о сильном ветре 28 марта

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По прогнозу специалистов регионального Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе 28 марта ожидается потепление до +4 °С, а также сильный ветер с порывами до 27 м/с.
Жителей ХМАО предупредили о сильном ветре 28 марта
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  • © Normand Blouin / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«Ночью преимущественно без осадков, по северо-западу снег. Ветер южный 4—9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -9...-14 °С. Днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер южный, местами порывы 15—18 м/с. Температура -3...+2 °С», — говорится в сообщении.

29 и 30 марта днём ожидается мокрый снег, температура установится в пределах -1...+4 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России к предстоящим выходным ожидается потепление до +24 °C.

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