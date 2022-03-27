Собянин рассказал об акции «Ночь театров» в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Особым событием в жизни Москвы стала «Ночь театров». Сегодня участниками акции стали тысячи москвичей, много молодёжи. Это значит, что театр остаётся актуальным явлением, важной культурной традицией», — заявил он.
Собянин также напомнил, что именно в Москве создавались первые отечественные труппы и самобытная театральная школа.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Министерство транспорта Московской области организовало 220 маршрутов между театрами региона.