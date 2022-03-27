Собянин рассказал об акции «Ночь театров» в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошедшей в столице акции «Ночь театров».
Собянин рассказал об акции «Ночь театров» в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Особым событием в жизни Москвы стала «Ночь театров». Сегодня участниками акции стали тысячи москвичей, много молодёжи. Это значит, что театр остаётся актуальным явлением, важной культурной традицией», — заявил он.

Собянин также напомнил, что именно в Москве создавались первые отечественные труппы и самобытная театральная школа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Министерство транспорта Московской области организовало 220 маршрутов между театрами региона.

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