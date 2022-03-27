В трёх московских театрах появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатный городской Wi-Fi стал доступен в Московском государственном академическом театре танца «Гжель», Московском молодёжном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, а также в Театре Луны.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Теперь бесплатный Wi-Fi доступен уже в 12 зданиях столичных театров. Городская сеть Wi-Fi востребована у горожан, только в прошлом году к ней подключились более 130 млн раз», — заявил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Он также напомнил, что бесплатный интернет доступен в городских парках, спортивных организациях, на автовокзалах и автостанциях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Министерство транспорта Московской области организовало 220 маршрутов между театрами региона.