В трёх московских театрах появился бесплатный Wi-Fi
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Теперь бесплатный Wi-Fi доступен уже в 12 зданиях столичных театров. Городская сеть Wi-Fi востребована у горожан, только в прошлом году к ней подключились более 130 млн раз», — заявил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.
Он также напомнил, что бесплатный интернет доступен в городских парках, спортивных организациях, на автовокзалах и автостанциях.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Министерство транспорта Московской области организовало 220 маршрутов между театрами региона.