Власти Подмосковья организовали более 200 маршрутов между театрами региона

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Министерство транспорта Московской области организовало 220 маршрутов между театрами региона в связи с празднованием Всемирного дня театра.
Власти Подмосковья организовали более 200 маршрутов между театрами региона
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Если вы узнаете, что завтра Всемирный день театра, то точно захотите посетить один из них — выбор большой, в Подмосковье их целых 28. А мы расскажем и покажем вам, что до прекрасных областных театров сатиры и драмы можно добраться на общественном транспорте. Например, до Дмитровского драматического театра «Большое Гнездо» можно доехать на любом из 24 региональных маршрутов», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщала «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину, с 26 на 27 марта в Москве в десятый раз пройдёт ежегодная общегородская акция «Ночь театров».

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