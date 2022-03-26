Синоптик Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в выходные

Синоптик Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в выходные.

«Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидают Петербург в ближайшие несколько дней. Сегодня в течение дня небольшой мокрый снег и ветер северо-западный, северный. Порывы местами до сильного. Ближе к вечеру — понижение температуры до слабых отрицательных значений», — приводят слова Куткевича «Невские новости».

Он также отметил, что температура воздуха в понедельник, 28 марта, составит до +2…+3 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 27 марта ожидается резкий перепад температур.