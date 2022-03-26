Метеоролог Синенков рассказал о погоде в Центральной России в выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Центральной России в выходные и на следующей неделе.
Метеоролог Синенков рассказал о погоде в Центральной России в выходные
  • РИА Новости

«В ближайшие дни нас ждёт пасмурная погода, сначала дождь, потом мокрый снег и, наконец, снег. Подует холодный ветер, достигающий 20 и более метров в секунду. Температура опустится на 5 °C ниже нормы конца марта. По ночам — до -3...-5 °C. Потепления можно ожидать лишь к следующим выходным», — рассказал Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда».

Причиной изменения погоды он назвал смену циркуляции воздушных масс.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 27 марта ожидается резкий перепад температур.

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