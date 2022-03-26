Лидер группы «Калинов мост» Ревякин рассказал о конкуренции в музыкальной среде в СССР

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал о конкуренции разных музыкальных исполнителей и коллективов в Советском Союзе.

«В конце 1980-х все дружили, все ожидали нового светлого будущего. А потом наступил капитализм, и каждый стал сам за себя. Там уже началась конкуренция», — заявил Ревякин в интервью «Известиям».

По его словам, «Калинов мост» никому не составлял конкуренции.

«У нас свой круг почитателей, которые с нами долгие годы. Поклонники были рядом во время разных перипетий. А в соревнованиях мы не участвовали, наблюдали за всем со стороны», — пояснил Ревякин.

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