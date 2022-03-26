Лидер группы «Калинов мост» Ревякин рассказал о конкуренции в музыкальной среде в СССР

Короткая ссылка
Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал о конкуренции разных музыкальных исполнителей и коллективов в Советском Союзе.
Лидер группы «Калинов мост» Ревякин рассказал о конкуренции в музыкальной среде в СССР
  • РИА Новости

«В конце 1980-х все дружили, все ожидали нового светлого будущего. А потом наступил капитализм, и каждый стал сам за себя. Там уже началась конкуренция», — заявил Ревякин в интервью «Известиям».

По его словам, «Калинов мост» никому не составлял конкуренции.

«У нас свой круг почитателей, которые с нами долгие годы. Поклонники были рядом во время разных перипетий. А в соревнованиях мы не участвовали, наблюдали за всем со стороны», — пояснил Ревякин.

Ранее виолончелист Фёдор Амосов в беседе с ФАН рассказал о своей преподавательской деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить