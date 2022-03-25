Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое падение давления в выходные в Москве

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие выходные.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое падение давления в выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если в течение всех рабочих дней москвичи имели возможность наслаждаться приходом весны, а температура днём даже превышала двузначные отметки и доходила до +12 °C, то в выходные погода резко изменится. Вместо антициклона во второй половине дня в субботу Москва окажется в тылу циклона. А это значит, что в субботу начнут перемещаться воздушные массы с севера. От пятницы к субботе также резко изменится давление, оно понизится на 15—20 мм ртутного столба», — рассказал синоптик.

Он добавил, что резкое падение давления будет сопровождаться другими неблагоприятными погодными явлениями.

«И облачная погода, и осадки, которые в субботу начнутся в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег. Прогнозируется ветер, порывы которого будут достигать 15—20 м/с. К концу выходного дня температура приблизится к нулевой отметке. В воскресенье ситуация существенно не изменится. Хотя осадки и станут менее интенсивными, они будут наблюдаться уже в виде снега. Температура в воскресенье ночью -3…-5 °C, а днём -1…-2 °C. Ветер будет усиливаться, его порывы могут достигать 22 м/с», — заключил Вильфанд.

Ранее в Москве был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

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