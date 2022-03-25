В Москве открыли мемориальную доску генерал-майору Карпухину

В Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Герое Советского Союза генерал-майоре КГБ СССР, командире группы «А» Викторе Карпухине.

Как пишет ИА REGNUM, мемориальную доску установили на стене дома №9 в Померанцевом переулке.

Отмечается, что в церемонии приняли участие ветераны подразделений спецназа Управления «А» КГБ СССР и ФСБ России.

Виктор Карпухин участвовал во многих сложных операциях, проводимых советским спецназом. Среди них — штурм дворца «Тадж-Бек» в Афганистане, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, освобождение захваченных террористами детей в Орджоникидзе и другие.

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