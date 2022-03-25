В Ставропольском крае предупредили об ураганном ветре 27 марта

В воскресенье, 27 марта, в Ставропольском крае прогнозируется ураганный ветер, порывы могут достигать 32 м/с.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с повреждением опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов и деревьев», — заявили в ведомстве.

Пешеходам и водителям советуют проявлять осторожность.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани 26 и 27 марта ожидаются дожди.