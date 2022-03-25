Режиссёр Сердюк рассказал о спектакле «Жизнь подо льдом»

Актёр и режиссёр Дмитрий Сердюк рассказал о спектакле «Жизнь подо льдом», который посвящён композитору-авангардисту Алексею Животову. Премьера состоится 4 апреля в рамках фестиваля «Энергия открытий» в Москве.

«Для меня было важно исследовать не столько Животова-композитора, сколько Животова-человека. Человека, который был не просто свидетелем, а непосредственным участником событий, которые происходили, в первую очередь, в стране, а затем и в музыке. Музыка, театр, литература — именно творчество, как мне кажется, является зеркалом времени», — заявил Сердюк в беседе с «Российской газетой».

По его словам, композитора играет Дмитрий Миллер. Сердюк назвал его человеком, которого волнует сегодняшний день.

«И эти параллели, о которых мы говорим, ему близки», — добавил режиссёр.

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