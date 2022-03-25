Режиссёр Сердюк рассказал о спектакле «Жизнь подо льдом»
- РИА Новости
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«Для меня было важно исследовать не столько Животова-композитора, сколько Животова-человека. Человека, который был не просто свидетелем, а непосредственным участником событий, которые происходили, в первую очередь, в стране, а затем и в музыке. Музыка, театр, литература — именно творчество, как мне кажется, является зеркалом времени», — заявил Сердюк в беседе с «Российской газетой».
По его словам, композитора играет Дмитрий Миллер. Сердюк назвал его человеком, которого волнует сегодняшний день.
«И эти параллели, о которых мы говорим, ему близки», — добавил режиссёр.
Ранее советский и российский актёр Александр Трофимов в беседе с kp.ru рассказал о своём отношении к Театру на Таганке.