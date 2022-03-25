В ЯНАО ожидаются метель и ветер до 20 м/с в выходные

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 26 и 27 марта, на фоне потепления ожидаются метель и ветер до 20 м/с.

Об этом информирует URA.RU.

По сообщениям синоптиков, в субботу днём потеплеет до -3 °С, местами температура понизится до -13 °С. Ночью в западных районах Ямала столбики термометров опустятся до -23 °С, в некоторых районах — до -5 °С.

Ожидается небольшой снег, по западу — без осадков, в отдельных районах метель. Местами порывы ветра до 15—20 м/с.

В воскресенье, 27 марта, температура днём -8...-13 °С, местами -3 °С. Ветер 7—12 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -18...-23 °С.

Как ранее передавало «Радио 1», в пресс-службе Минтранса Московской области предупредили водителей о резком ухудшении погоды в ближайшие выходные.