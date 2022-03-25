На Кубани 26 и 27 марта ожидаются дожди
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Об этом информирует портал «Юга.ру».
В воскресенье температура воздуха ночью в регионе составит +1...+6 °С, местами в юго-восточных предгорных районах будет +1...-4 °С. Днём — около +7...+12 °С, в горах ожидается 0...+5 °С.
На Черноморском побережье в выходные пройдут сильные ливни. В предгорных районах — дожди с мокрым снегом.
По сообщениям URA.RU, в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели пятницу, 25 марта.