На Кубани 26 и 27 марта ожидаются дожди

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что на выходных, 26 и 27 марта, в крае будут идти дожди.

Об этом информирует портал «Юга.ру».

В воскресенье температура воздуха ночью в регионе составит +1...+6 °С, местами в юго-восточных предгорных районах будет +1...-4 °С. Днём — около +7...+12 °С, в горах ожидается 0...+5 °С.

На Черноморском побережье в выходные пройдут сильные ливни. В предгорных районах — дожди с мокрым снегом.

По сообщениям URA.RU, в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели пятницу, 25 марта.