Народная артистка Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о режиссёре Виталии Мельникове

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о режиссёре Виталии Мельникове.

«Он был чрезвычайно зорким в отношении артистов. Виталий Вячеславович видел то, что другие режиссёры не видели, всегда точно знал, какой человек ему нужен, поэтому часто обходился без проб. Например, на фильм «Женитьба» не было полноценных проб, мы пробовали только грим и костюм», — цитирует актрису «Петербургский дневник».

По её словам, Мельников всегда был «человеком с какой-то тайной», он просто подходил к артистам, произносил пару слов, и они начинали делать то, что нужно.

Кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в возрасте 93 лет.