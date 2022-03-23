Режиссёр Терёшина рассказала о спектакле «Легасов: надо жить»
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«К любому материалу нужно найти подход, а это действительно долгий процесс. Сложно, но вместе с тем интересно. К тому же очень маленький временной отрезок для той информации, которую мы включили в эту историю, — за час необходимо было рассказать историю человека и сделать выводы», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.
По её словам, артистам необходимо было обработать очень большой объём информации.
«Актёр Вячеслав Федотов, который сыграл Легасова, очень похож на самого академика. Визуально это почти 100% попадание, хотя специального подбора актёров с целью скопировать не было», — отметила Терёшина.
Как добавила режиссёр, главная роль сложная — это смесь публицистики, хроники и воспоминаний.
«Необходимо с сухих фактов переключаться на эмоциональную актёрскую игру, к тому же почти весь спектакль главный герой находится на сцене. Вячеслав с задачей справился, и я нисколько в нём не сомневалась», — заключила она.
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