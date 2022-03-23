Режиссёр Терёшина рассказала о спектакле «Легасов: надо жить»

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Режиссёр-постановщик Анна Терёшина рассказала о спектакле «Легасов: надо жить», который посвящён участнику правительственной комиссии по ликвидации чернобыльской аварии академику Валерию Легасову. Премьера прошла 22 февраля на сцене Тульского театра драмы.
Режиссёр Терёшина рассказала о спектакле «Легасов: надо жить»
  • © www.tuldramteatr.ru

«К любому материалу нужно найти подход, а это действительно долгий процесс. Сложно, но вместе с тем интересно. К тому же очень маленький временной отрезок для той информации, которую мы включили в эту историю, — за час необходимо было рассказать историю человека и сделать выводы», — заявила она в беседе с Тульской службой новостей.

По её словам, артистам необходимо было обработать очень большой объём информации.

«Актёр Вячеслав Федотов, который сыграл Легасова, очень похож на самого академика. Визуально это почти 100% попадание, хотя специального подбора актёров с целью скопировать не было», — отметила Терёшина.

Как добавила режиссёр, главная роль сложная — это смесь публицистики, хроники и воспоминаний.

«Необходимо с сухих фактов переключаться на эмоциональную актёрскую игру, к тому же почти весь спектакль главный герой находится на сцене. Вячеслав с задачей справился, и я нисколько в нём не сомневалась», — заключила она.

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