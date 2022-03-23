Синоптик Тишковец пообещал сильные снегопады в Москве в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал сильные снегопады в Москве в ближайшие выходные.

«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждёт резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнёт накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но всё ещё будет тепло — до +7…+9 °C в Москве», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью, сильным ветром.

«В порывах ветер будет достигать как минимум 20—23 м/с», — предупредил Тишковец.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Центральной России в конце марта.