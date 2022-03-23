Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых российских звёзд за рубеж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звёзд за границу. Он отметил, что Россия богата на таланты и звёзды.

По его словам, «это не главное», а одна «отъехавшая звезда» не может «сделать погоду общую».

«Всё-таки Россия богата на таланты, богата на звёзды, и отъезд одной или даже нескольких звёзд не нужно излишне драматизировать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что артисты должны «нести искусство людям».

По его мнению, «они лучшим образом могут поступить в такой нелёгкий момент нашей истории».