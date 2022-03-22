Актриса Андрусенко рассказала о фильме «Краш»

Актриса Анна Андрусенко рассказала о фильме «Краш», в котором сыграла одну из главных ролей.

«Я сыграла учительницу русского языка и литературы Алису Геннадьевну. Она такой революционер на школьных просторах, за светлое будущее, за прогресс. За всё такое», — заявила Андрусенко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, для неё Алиса Геннадьевна — положительный персонаж, у которого своя правда.

«Моя героиня борется с директрисой, которую играет Равшана Куркова. Та придерживается консервативных взглядов, и они в этой точке не сходятся», — пояснила Андрусенко.

Она также сообщила, что работать с братьями Пресняковыми, снявшими этот фильм, было очень здорово.

«Они очень точно направляли и помогали создавать образ», — добавила актриса.

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