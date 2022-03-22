В Москве подготовили программы к акции «Ночь театров»

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что с 26 на 27 марта в Москве в десятый раз пройдёт ежегодная общегородская акция «Ночь театров». По её словам, более 80 учреждений, подведомственных городскому Департаменту культуры, примут участие в мероприятии.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства, речь идёт о драматических, музыкальных, детских театрах и концертных организациях.

В их числе Государственный академический театр им. Моссовета, «Геликон-опера», «Электротеатр Станиславский», Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова и другие.

Всего в столице пройдёт более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.

На большинстве площадок «Ночь театров» начнётся 26 марта в 21:00. Детская программа начнётся раньше — в 17:00.

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