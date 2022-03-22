В Москве подготовили программы к акции «Ночь театров»
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства, речь идёт о драматических, музыкальных, детских театрах и концертных организациях.
В их числе Государственный академический театр им. Моссовета, «Геликон-опера», «Электротеатр Станиславский», Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова и другие.
Всего в столице пройдёт более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий.
На большинстве площадок «Ночь театров» начнётся 26 марта в 21:00. Детская программа начнётся раньше — в 17:00.
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