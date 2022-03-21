Вильфанд предупредил о похолодании в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве.
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве
  • globallookpress.com
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В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в течение рабочей недели погоду в столице будет определять антициклон, а температура воздуха окажется выше нормы на шесть-семь градусов.

«Небо будет преимущественно малооблачным. Мы перевалили через день весеннего равноденствия, и солнечные лучи уже обретают энергию. Поэтому дневные температуры под воздействием малооблачной погоды, сухого чистого воздуха и солнечной энергии, которая не будет рассеиваться, начнут достигать двузначных значений, около 10 °С», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в выходные температурный фон начнёт меняться, погода будет более облачная, с осадками.

«По расчётам, в субботу уже начнётся понижение температуры. Ночью она будет отрицательной и составит -3...-5 °С. Дневные температуры понизятся на три-четыре градуса и будут составлять около +4…+5 °С», — пояснил Вильфанд.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидаются сильные перепады суточных температур 22—23 марта.

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