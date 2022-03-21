В ХМАО ожидаются сильные перепады суточных температур 22—23 марта

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Согласно прогнозу специалистов регионального Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе 22—23 марта ожидается потепление до +6 °С днём, при этом ночью температура будет опускаться до -18 °С, а при прояснениях — до -24 °С.
В ХМАО ожидаются сильные перепады суточных температур 22—23 марта
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Об этом пишет URA.RU.

«22 марта небольшой, местами умеренный снег, ночью по северо-западным районам преимущественно без осадков. Температура ночью — -6...-11 °С, местами — до -13...-18 °С, днём — 0...-5 °С, местами по западной половине — +1...+6 °С. 23 марта небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью — -4...-9 °С, при прояснениях — -19...-24 °С, днём — -1...+4», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.

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