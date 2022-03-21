В Москве отреставрируют более 500 архитектурных и исторических объектов

В Департаменте культурного наследия Москвы сообщили, что в настоящее время более чем на 500 объектах, представляющих архитектурную и историческую ценность, проводятся реставрационные работы.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В середине апреля в Москве откроется сезон реставрационных работ, однако и в настоящее время продолжается реставрация старинных усадеб, особняков и других зданий, рассказали в ведомстве.

«Непрерывная полномасштабная работа реставрационной отрасли — важная городская задача. В настоящий момент все запланированные работы (не только реставрация, но и предварительные исследования, проектирование, противоаварийные мероприятия) продолжаются в соответствии с графиком», — отметил глава департамента Алексей Емельянов.

В декабре НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.