В Московском зоопарке появились на свет птенцы пингвинов Гумбольдта

В Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Столичный зоопарк более 20 лет работает над созданием генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта в неволе. Подросших птенцов этого вида отправляют в ведущие российские и европейские зоосады.

Так, представители этого вида, выведенные в Москве, уже живут в Ижевске, Новосибирске, Воронеже. В прошлом году они отправились в Скопье (Северная Македония).

Как отмечается, этот вид животных занесён в Международную Красную книгу в категории «уязвимый».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Камчатском крае начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород.