В Московском зоопарке появились на свет птенцы пингвинов Гумбольдта

Короткая ссылка
В Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта.
В Московском зоопарке появились на свет птенцы пингвинов Гумбольдта

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Столичный зоопарк более 20 лет работает над созданием генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта в неволе. Подросших птенцов этого вида отправляют в ведущие российские и европейские зоосады.

Так, представители этого вида, выведенные в Москве, уже живут в Ижевске, Новосибирске, Воронеже. В прошлом году они отправились в Скопье (Северная Македония).

Как отмечается, этот вид животных занесён в Международную Красную книгу в категории «уязвимый».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Камчатском крае начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить