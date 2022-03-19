Актёр Бочков рассказал о работе над сериалом «Обоюдное согласие»

Актёр Глеб Бочков рассказал о своём участии в сериале «Обоюдное согласие».

«Попал в этот проект я совершенно элементарно. Изначально я проходил самостоятельные пробы. Позже пробы были уже очные с режиссёром и командой. Что касается дальнейшей работы, то могу сказать, что это ценнейший опыт. Это абсолютно нестандартная история», — рассказал Бочков в эфире «Радио 1».

Он также заметил, что ему было любопытно работать с режиссёром проекта Валерией Гай Германикой.

«Потому что в большинстве случаев я, общаясь с режиссёром, понимаю, как мы будем работать, что он мне скажет. А что и я могу сказать ему. То есть коммуникация выстраивается довольно чётко. Тут же всё было непонятно и непредсказуемо. Как Лера сама себя однажды назвала интуитом. То есть у неё всё построено на чувствах и ощущениях», — пояснил Бочков.

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