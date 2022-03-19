Синоптик Позднякова сообщила о наступлении метеорологической весны в Москве

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Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о наступлении метеорологической весны в столице.
Синоптик Позднякова сообщила о наступлении метеорологической весны в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня воздух в Москве прогреется до +5...+6 °С. Температура воздуха сегодня, во-первых, окажется выше климатической нормы, и, во-вторых, она уже будет положительной среднесуточной температурой воздуха», — заявила она в беседе с Life.ru.

Позднякова сообщила, что 20 марта в Москве ожидается потепление до +7 °С и наступление метеорологической весны. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.

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