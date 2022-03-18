Актёр Полухин рассказал о фильме «Сказка для старых»

Актёр Кирилл Полухин рассказал о фильме «Сказка для старых» Фёдора Лаврова. Лента признана лучшей на XX Международном кинофестивале «Дух огня».

В беседе с газетой «Известия» Полухин отметил, что это очень хороший материал.

«Драматург Роман Михайлов написал историю. Дал прочесть её Фёдору Лаврову, тот — мне. Я прочёл и сказал: «Так по этому материалу надо кино снимать!» Мы с Федей давно дружим, тот предложил: «Третьим будешь?» И всё закрутилось. Ребята и вправду решились на съёмки», — сообщил он.

По его мнению, фильм получился очень светлый.

«Мы снимали о том, о чём думали, что волнует. Понимаю, что картина не для массового зрителя. Но уверен, что у «Сказки для старых» будет своя аудитория», — отметил Полухин.

Как добавил актёр, это авторское кино для тех, кто его с удовольствием смотрит.

Ранее Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.