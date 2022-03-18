Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ставропольском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.
В субботу, 19 марта, порывы восточного ветра могут достигать 15—20 м/с.
Температура воздуха днём составит до +2 ˚С, ночью — до -10 ˚С.
В воскресенье, 20 марта, прогнозируется +3 ˚С днём. Порывы ветра до 18 м/с.
Также в выходные ожидаются снег и метель.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.