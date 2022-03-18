Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ставропольском крае

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В ближайшие выходные в Ставропольском крае ожидается сильный ветер.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

В субботу, 19 марта, порывы восточного ветра могут достигать 15—20 м/с.

Температура воздуха днём составит до +2 ˚С, ночью — до -10 ˚С.

В воскресенье, 20 марта, прогнозируется +3 ˚С днём. Порывы ветра до 18 м/с.

Также в выходные ожидаются снег и метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.

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