Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ставропольском крае

В ближайшие выходные в Ставропольском крае ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

В субботу, 19 марта, порывы восточного ветра могут достигать 15—20 м/с.

Температура воздуха днём составит до +2 ˚С, ночью — до -10 ˚С.

В воскресенье, 20 марта, прогнозируется +3 ˚С днём. Порывы ветра до 18 м/с.

Также в выходные ожидаются снег и метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.