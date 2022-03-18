В Краснодаре отреставрируют фасад здания художественного музея

В Краснодаре планируют отреставрировать фасад здания «Екатеринодарской конторы Госбанка», где в настоящее время расположен художественный музей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Разрешение на ремонт выдало управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Дом построен в начале ХХ века по проекту архитектора Ивана Мальгерба. В 1917 году там находился Краснодарский химико-технологический институт. В Великую Отечественную войну строение пострадало от бомбардировки. В послевоенные годы здание отреставрировали и надстроили третий этаж.

Музей размещается в строении с 1989 года.

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