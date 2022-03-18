В Краснодаре отреставрируют фасад здания художественного музея
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Разрешение на ремонт выдало управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.
Дом построен в начале ХХ века по проекту архитектора Ивана Мальгерба. В 1917 году там находился Краснодарский химико-технологический институт. В Великую Отечественную войну строение пострадало от бомбардировки. В послевоенные годы здание отреставрировали и надстроили третий этаж.
Музей размещается в строении с 1989 года.
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