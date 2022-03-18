Актриса Комиссарова рассказала о своей героине в сериале «Училки в законе»

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Актриса Антонина Комиссарова рассказала о своей роли в новом сериале «Училки в законе».
Актриса Комиссарова рассказала о своей героине в сериале «Училки в законе»
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«Она немножко сумасшедшая. Двойственная натура. С одной стороны, учитель русского языка и литературы, с другой — в ней есть много дерзости, безумия. С нашими училками происходят всякие криминальные разборки. И моя героиня проявляет себя как жёсткий персонаж», — заявила Комиссарова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, съёмки картины проходили в Москве, хотя действие по сюжету происходит во Владивостоке.

«В пейзажах Владивостока необходимости не было. Школа, казино, склады, где нас держат в плену, — всё московское», — уточнила она.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

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