Актриса Комиссарова рассказала о своей героине в сериале «Училки в законе»

Актриса Антонина Комиссарова рассказала о своей роли в новом сериале «Училки в законе».

«Она немножко сумасшедшая. Двойственная натура. С одной стороны, учитель русского языка и литературы, с другой — в ней есть много дерзости, безумия. С нашими училками происходят всякие криминальные разборки. И моя героиня проявляет себя как жёсткий персонаж», — заявила Комиссарова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, съёмки картины проходили в Москве, хотя действие по сюжету происходит во Владивостоке.

«В пейзажах Владивостока необходимости не было. Школа, казино, склады, где нас держат в плену, — всё московское», — уточнила она.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.