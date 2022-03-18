В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера
- Gettyimages.ru
Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках выставки представлено более 70 работ. Репродукции картин созданы с помощью техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета.
Выставка «Рембрандт и Вермеер. Два мастера» будет работать до 5 июня.
Ранее искусствовед Сильвия Ферино-Пагден в беседе с газетой «Известия» рассказала о выставке «Женщины глазами Тициана: красота — любовь — поэзия» в венском Музее истории искусств.