В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера

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В Краснодарском краевом выставочном зале 18 марта открылась экспозиция репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера.
В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Рембрандта и Вермеера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках выставки представлено более 70 работ. Репродукции картин созданы с помощью техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета.

Выставка «Рембрандт и Вермеер. Два мастера» будет работать до 5 июня.

Ранее искусствовед Сильвия Ферино-Пагден в беседе с газетой «Известия» рассказала о выставке «Женщины глазами Тициана: красота — любовь — поэзия» в венском Музее истории искусств.

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